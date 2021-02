Derby perso a Perugia, lo striscione degli Ultras all’Arezzo: “Chi ci mette la faccia?”

"Lavorare a testa bassa, entrare a gamba tesa e conquistare la salvezza", aveva scritto la Curva Sud dell'Arezzo Lauro Minghelli a inizio anno. Ma la squadra continua ad andare male e ha perso anche il derby di Perugia...

“Dopo l'ennesima disfatta... chi ci mette la faccia?", recita lo striscione firmato dagli Ultras della curva Sud "Lauro Minghelli" ed appeso alle recinzioni dei campi di allenamento dell'antistadio questa mattina. La squadra di mister Stellone ha perso la quattordicesima partita di una stagione che sta vedendo battere tutti i record negativi della storia amaranto, come racconta Quinewsarezzo.it. In una storia di 98 anni, dopo 22 giornate l'Arezzo aveva sempre avuto molti più punti di oggi. Solo 10 quelli attuali, frutto di una vittoria e sette pareggi in Serie C. La società ha speso soldi importanti. I giocatori hanno invece il dovere di giocare con la cosiddetta bava alla bocca le prossime 16 partite. Il ritiro a Coverciano dovrebbe, nelle intenzioni della società, far trovare al gruppo quell'amalgama che in questi mesi non è venuta fuori.