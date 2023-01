Derby veneto e restrizioni: stadio sold out per Vicenza-Padova

Il derby del Triveneto tra L.R. Vicenza Virtus ed il Padova è alle porte. Il Menti è già sold out per ciò che concerne i sostenitori della compagine casalinga che accompagneranno con cori e bandiere la squadra allenata da mister Modesto.

Per l'occasione, la viabilità cittadina è stata modificata a dovere con conseguenti ripercussioni per l'intero traffico. Alcune strade limitrofe all'impianto per motivi di ordine pubblico - come da manuale - verranno chiuse eccezion fatta per i residenti.