Derby vinto e secondo posto: la maglia personalizzata spinge il Catanzaro a Vibo

La corsa finale della squadra calabrese e i tanti tifosi al seguito

Per il secondo anno consecutivo il Catanzaro chiude la classifica al secondo posto. Il verdetto al termine del derby che l’undici di Vivarini ha vinto allo stadio Luigi Razza contro la Vibonese.

I 1600 tifosi al seguito del Catanzaro hanno festeggiato una domenica felice per il raggiungimento del secondo posto. Per la Vibonese invece chiusura mesta di un campionato amaro culminato con la retrocessione in serie D.