Di nuovo Taranto-Bari dopo 30 anni: derby senza tifosi ospiti e raffica di squalifiche

Sabato 16 aprile per il Taranto torna dopo quasi 30 anni il derby casalingo con il Bari

Davide Di Gennaro salterà la sfida da ex con il Bari della vigilia di Pasqua, in programma sabato 16 aprile. Il centrocampista rossoblu paga a caro prezzo l‘ammonizione rimediata al “Franco Scoglio” di Messina, la quinta dall’inizio della stagione. Non ci sarà nemmeno Leandro Versienti per lo stesso motivo: quinto giallo e squalifica di un turno. Un’assenza importante anche in casa Bari: per il match dello “Iacovone”, Mignani non potrà contare sull’esperienza di Emanuele Terranova. Il difensore è stato appiedato per una giornata per recidività in ammonizione.