Dietro Juve-Toro non crescono altri derby piemontesi: Alessandria, liberi tutti…

La scorsa estate il successo ai rigori sul Padova, nella finale playoff, di ritorno, allo stadio Moccagatta. La categoria mancava da quasi mezzo secolo in casa Alessandria, Moreno Longo da subentrato centra l’obiettivo, dopo la promozione con il Frosinone, che poi non riuscì a salvare, in A, e dopo la salvezza con il Torino, da subentrato a Walter Mazzarri.

Ora il presidente Di Masi vende la società, dopo 10 anni e la retrocessione in serie C, addirittura lascia liberi tutti i calciatori, insomma c’è il rischio serio di fallimento e sarebbe un grande peccato. Destino già toccato al Novara, la Pro Vercelli in B è durata poco, anche lì ha allenato Moreno Longo. Il Novara arrivò in A, dalla serie C, con Attilio Tesser, che mancò la salvezza, assieme a Emiliano Mondonico. Il Cuneo mai è arrivato in serie B, almeno a nostra memoria, ovvero nel calcio moderno, e mai l’ha avvicinato. L’Astimacobi, si chiamava, idem. Il Casale, Monferrato, nemmeno, la Biellese, ancor meno. Insomma, una bella regione vive solo di due squadre, ai massimi livelli, nel capoluogo, mentre la confinante Emilia Romagna da sempre dilaga, come presenze.