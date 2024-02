Doppio scatto dei lupi: l’Avellino si prende il derby, non vinceva in casa da ottobre

Il successo per i biancoverdi irpini in casa, tra le mura amiche, mancava da ottobre. L'Avellino riesce a sfatare il tabù conquistando il derby contro la Casertana: 2-1.

Al quarto d’ora arriva il raddoppio dei lupi, Sgarbi serve D’Ausilio, che appoggia in rete. I rossoblu tornano in partita grazie ad un calcio di rigore accordato per fallo di mano di Frascatore e trasformato in rete da Cucio. Casertana vicino al pareggio in due occasioni, ma non ci saranno altre reti prima del fischio finale.