Due promozioni in Umbria: subito derby di Supercoppa fra Perugia e Ternana

Il Perugia ha vinto il girone B e la Ternana il girone C di Serie C. Saranno protagoniste con il Como della 21esima edizione della Supercoppa di C: il via sabato 8 maggio.

Redazione DDD

Dopo il trionfo sul campo della Feralpisalò e la festa per il ritorno in B, il Perugia pensa già al derby di fine stagione. La squadra di Fabio Caserta infatti, vincitrice del girone B di Serie C, sarà protagonista della 21esima Supercoppa di categoria in cui sarà chiamata a sfidare il Como (primo nel girone A) e la Ternana dei record (regina del girone C) in un attesissimo derby dell'Umbria.

Ogni squadra sfiderà le altre due in gara unica e in tre partite che sono in programma sabato 8, sabato 15 e sabato 22 maggio. La vincitrice del raggruppamento alzerà il trofeo. Sarebbe un ulteriore tassello stagionale, dopo una promozione che i perugini hanno festeggiato all'insegna della maglia numero 8 del grande, mitico, Renato Curi.