Entella, si allontana il derby con il Genoa in B: sotto gli occhi di Antonio Cassano…

Nei playoff di Serie C, il Palermo ha sbarrato all’Entella la strada verso il derby ligure in Serie B con il Genoa

Il Palermo ha vinto 2-1 a Chiavari, rendendo complicata la promozione in serie B del club del presidente Gozzi. Al Comunale di Chiavari, la Virtus Entella del presidente Antonio Gozzi (in passato accostato all’acquisto della Sampdoria) è stata sconfitta nell’andata del secondo turno dei playoff di Serie C.