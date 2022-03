Era un derby playoff, ma Ragatzu non basta all’Olbia: niente gol contro il Teramo

Il Teramo rimane dietro per numero di gol fatti

Gli ultras del Teramo hanno fatto un viaggio di 8 ore in traghetto e hanno cantato tutta la partita, ma non è bastato a fare gol. Gli abruzzesi hanno raggiunto la Sardegna per conquistare 3 punti caldissimi in chiave playoff, ma niente da fare. Lo stesso obiettivo l'aveva l'Olbia, senza ultras in curva ma con tanti tifosi presenti allo stadio Nespoli. Olbia e Teramo hanno iniziato la gara appaiata a 37 punti e l'hanno conclusa sempre a braccetto a quota 38.