Esordire in un derby: Massimo Carrera contro Beppe Scienza in un Bari-Monopoli che sa di svolta

Massimo Carrera e Beppe Scienza sono stati rivali da giocatori nel derby di Torino. Oggi, uno sulla panchina del Bari e l'altro del Monopoli, si contendono il derby pugliese di C.

Nel settembre 2019 Vincenzo Vivarini aveva fatto il suo esordio sulla panchina del Bari: derby casalingo contro il Monopoli, risultato finale 1-1. Un anno e mezzo dopo tocca a Massimo Carrera. Stessa situazione, prima panchina barese, e stesso derby: contro il Monopoli al San Nicola. Del resto, tutti e 3 i precedenti derby disputati fra le due formazioni in gare ufficiali sono terminati con un risultato di parità. I biancorossi sono reduci da una vittoria, 2 sconfitte e un pareggio in campionato, e attraversano un periodo difficile della loro stagione, i biancoverdi invece hanno collezionato 2 successi, una sconfitta e un pareggio nei precedenti 4 match. Questa volta, oggi alle 20.30, il Bari terzo in classifica affronta il Monopoli quattordicesimo per la 25esima giornata del girone C di Serie C. Proprio Carrera, reduce dall'esonero con l'AEK Atene, ha chiesto ai suoi "intensità e personalità per vincere", ma il Bari resta falcidiato dagli infortuni.