Espulsione e rigore: proteste ed emozioni nel derby piacentino da 1-1

Il Piacenza resta 10' con 17 punti nel girone A di Serie C, un punto dietro i "rivali" nel derby dell'amicizia del Fiorenzuola

E' terminata con un pareggio la prima sfida tra Piacenza e Fiorenzuola tra i professionisti. Allo stadio “Pavesi” di Fiorenzuola, il derby ha regalato due gol, altrettanti pali, una espulsione, una sfida combattuta e rimasta in bilico fino alla fine. Il Fiorenzuola ha chiuso in vantaggio il primo tempo grazie alla rete di Currarino, poi è rimasto in dieci per l’espulsione di Fiorini; nella ripresa grande frazione di gioco del Piacenza, che ha conquistato il pari nel finale grazie ad un contestato rigore realizzato da Dubickas.