Ex Ascoli, derby di mercato pugliese: Simeri dal Bari al Monopoli

Il centravanti ex Ascoli passa dall'altra sponda pugliese

di Bruno Bertucci -

Derby di mercato in Puglia dove l'attaccante Simone Simeri cambia maglietta passando dal Bari al Monopoli. La punta centrale lo scorso anno è stato mandato in prestito all'Ascoli per poi rientrare alla base a fine stagione.

27 gol pesanti...

Il partenopeo classe 93 ha siglato in carriera 27 reti in Serie C, segno che è un ottimo acquisto per la categoria.

Il comunicato ufficiale del Monopoli: "La società comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dalla SSC Bari il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Simeri.

L’attaccante classe ’93 cresciuto nel settore giovanile del Napoli, ha esordito tra i professionisti con il Melfi in C2, successivamente ha disputato il Campionato di Serie D con le maglie di Puteolana, Rende, Potenza e Folgore Caratese, totalizzando 86 presenze e ben 50 gol; nella stagione 2017/18 torna in Serie C approdando alla Juve Stabia (in prestito dal Novara), dove mette a segno 12 reti.

Nella s.s. 2018/19 si trasferisce alla SSC Bari e con 14 gol siglati è uno dei protagonisti della risalita in Serie C; nella stagione successiva con i biancorossi, 11 gol e 8 assist. A gennaio del 2021 passa all’Ascoli in Serie B, qui disputa 9 gare prima di rientrare a Bari, dove, nell’ultima stagione, ottiene la vittoria del Campionato di Serie C 2021/22 disputando 29 partite".