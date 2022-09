Fermi tutti, stop abbonamenti: Rimini, ne riparleremo dopo il derby…

Domenica 11 settembre alle ore 14:30 si gioca Rimini-Cesena, gara valida per la seconda giornata del girone B della Serie C

"In considerazione del grandissimo afflusso di tifosi a caccia di un biglietto per la partita Rimini-Cesena abbiamo deciso di sospendere temporaneamente la campagna abbonamenti”: è l’annuncio fatto dal Rimini, visto che a due giorni dal derby con i bianconeri erano rimasti ormai, in diversi settori, solo pochissimi posti nelle posizioni più defilate. Al punto che il sistema permetterebbe di assegnare per tutta la stagione solo i seggiolini rimasti disponibili per il derby.