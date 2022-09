Fiorenzuola, il ds Bernardi: “Firmerei per pareggiare il derby contro la Reggiana”

Il dirigente dei rossoneri non è molto fiducioso per la partitissima

Redazione DDD

di Bruno Bertucci

Il derby tra Fiorenzuola e Reggiana è sentito - come tutti le stracittadine che si rispettano - però gli anni passati in categorie diverse e le rivalità accese con altre compagini hanno fatto scemare (per qualcuno) il retrogusto passionale dell'incontro.

Non è come il derby con il Piacenza ma...

Il direttore sportivo dei rossoneri - Massimo Bernardi - ha voluto esprimere il suo pensiero in merito alla gara ai microfoni della Gazzetta di Reggio: "Lo sarà per noi reggiani perché qua l’unico derby realmente sentito è ovviamente quello con il Piacenza. Per il momento ci sforziamo di dire e pensare che sarà una partita come le altre, poi sono sicuro che domenica quando vedremo lo stadio colorato di granata, penso che da Reggio arriveranno in tanti, un poco di emozione lo proveremo, mi pare anche naturale".

L'ultima volta che le due compagini si sono affrontate finì 0 a 0 in Serie D - era la stagione 18/19; il dirigente non è molto fiducioso per la partita: "Se ora firmerei quel risultato o visto che siamo agli inizi si gioca per vincere? In campo si cerca sempre il massimo, ma io per un pari firmerei subito, un punto contro un big che punta apertamente alla promozione, è stata costruita per quello scopo, per chi deve salvarsi va benissimo, sarebbe ottima cosa".