Fiorenzuola-Piacenza: sarà anche il derby dell’amicizia, ma la corsa al biglietto continua

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria...

Sono già oltre mille i tifosi che si sono assicurati un posto per il derby tra Fiorenzuola e Piacenza. I biglietti acquistati sono 830, più gli abbonati si arriva per ora a più di mille persone che non si perderanno il match del Pavesi, in programma domenica 14 novembre alle 14.30 allo stadio Pavesi di Fiorenzuola.

Nel calcio la parola derby richiama solitamente campanilismi esasperati e rivalità estreme tra due tifoserie impregnate anche di astio, se non odio, sociale. Non è il caso della partita Fiorenzuola-Piacenza, che Piacenzasera.it definisce il derby dell’amicizia. Nella loro centenaria storia le due piazze non sono mai state divise da autentici antagonismi: in fondo i fiorenzuolani sono stati sempre considerati i “cugini” a cui all’inizio di stagione si andava a far visita con la consueta partita amichevole e mai il cammino dell’una ha intralciato quello dell’altra.