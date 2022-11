Foggia, derby di Capitanata a rischio porte chiuse: tifosi violenti in Serie C

La gara è in programma domenica 20 novembre alle 14:30: la società di casa ha dovuto bloccare la vendita dei tagliandi. La preoccupazione nasce dai fatti avvenuti lunedì sera durante Foggia-Avellino e vista la decisione del prefetto di Avellino di far disputare a porte chiuse la gara degli irpini contro il Giugliano.

A questo punto si va verso le porte chiuse anche per la prossima gara casalinga dei rossoneri, quella contro il Cerignola. Ricordiamo che, anche dopo Cerignola-Taranto dello scorso 18 ottobre, c'erano state una denuncia per un tifoso del Cerignola e tre per altrettanti sostenitori tarantini.