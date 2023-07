Foggia, derby interno tra ultras e dirigenza

Il benvenuto a Mirko Cudini nel giorno in cui esplode la contestazione del popolo rossonero. Al presidente Nicola Canonico, assente, attraverso il Dg, i tifosi hanno lanciato un appello: "Non deve stare a casa sua, deve rispettare la gente".

Il Foggia ha presentato il nuovo allenatore - Mirko Cudini - ed il suo staff tecnico. Proprio in quest'occasione i tifosi più caldi presenti in Curva Sud e Curva Nord hanno deciso di contestare la società ed in particolar modo il direttore sportivo Milillo.