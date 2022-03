Foggia di Zeman imbattuto nei derby: a Taranto in diretta tv

Taranto-Foggia: la squadra di casa è in stato di crisi da dopo Natale, solo 4 punti in 7 partite senza mai vincere: in ripresa invece il Foggia di Zeman, che ha pareggiato il derby col Bari

Redazione DDD

I derby fanno bene al Foggia che sino ad ora non ha mai perso nelle sfide con le altre pugliesi. Con il Bari due i pareggi, 1-1 al San Nicola e 2-2 nello scorso weekend in casa. Con il Monopoli 1-0 in casa e stesso risultato allo stadio Veneziani. Con la Fidelis Andria, 0-3 allo stadio degli Ulivi e pareggio per 1-1 allo Zaccheria mentre vittoria con la Virtus Francavilla nel girone di andata in casa, per 1-0, e il pareggio per 1-1 contro il Taranto sul proprio terreno. In totale quattro vittorie e quattro pareggi, niente male davvero.

Adesso tocca a Taranto-Foggia, gara che peraltro andrà in onda in diretta su Antenna Sud. Si tratta della venticinquesima delle trentasei gare di Serie C in diretta e in esclusiva televisiva che il Gruppo Distante trasmetterà nel corso di questa stagione sportiva.