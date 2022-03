Foggia, è sempre tabù Taranto: decisiva nel derby la papera del giovane Dalmasso

Il settantesimo derby tra Taranto e Foggia è terminato in parità, 1-1.

Il Foggia non vince a Taranto dal 2004 e Zeman e i suoi ragazzi non sono riusciti nemmeno in questo caso a invertire la tendenza allo stadio “Iacovone”. Dal canto suo, il Taranto non aveva mai vinto nel 2022 e la società ha chiamato a raccolta i suoi tifosi in occasione del derby Dauno-Ionico riducendo il prezzo dei tagliandi del 50%. Tifosi che si sono fatti sentire e che hanno dato una mano alla squadra per raggiungere il pareggio.