Foggia, Fabio Gallo: “Il vero fuoriclasse pre-derby è stato il nostro giardiniere…”

Dopo 85 anni torna, in C, il derby Foggia-Cerignola, ma a porte chiuse...

Le parole del Mister dei foggiani: "Per vincere il derby serve la bava alla bocca. Il Foggia si avvicina al derby come al solito. Non avere il nostro pubblico è un peccato, in una partita del genere – ancora più della normalità, che già è tanta – ci sarebbe stato l’apporto dei nostri tifosi. Ci sono venuti a salutare oggi, hanno fatto sentire il loro calore: anche se lo stadio sarà vuoto in ogni caso sarà pieno, perché da casa tutti quanti faranno il tifo per noi".