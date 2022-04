Foggia, niente squalifica del campo: in C Stefano Palazzi si è rabbonito

Solo 10mila euro di multa e le due curve chiuse: troppo poco dopo le lacrime della figlia di Iemmello

Redazione DDD

di Vanni Zagnoli -

L’ex procuratore della Figc Stefano Palazzi fa il giudice sportivo in serie C e per l’intimidazione sul campo a Pietro Iemmello, doppia, e poi con il secondo stop alla partita Foggia-Catanzaro infligge solo 10mila euro di multa e le due curve chiuse, la sud solo per una gara.

Strano, in base alle richieste sempre elevatissime che aveva fatto per calciopoli, per la retrocessione del Genoa in C, dalla promozione in serie A, per i due filoni di calcioscommesse.

Lunedì sera, allo stadio Pino Zaccheria, i calabresi sono passati per 2-6. Sull’1-5, rigore per i giallorossi, entra in campo un tifoso per aggredire l’ex Iemmello, mentre stava per calciarlo, l’attaccante chiede il cambio in lacrime e di nuovo rischia l’aggressione. Tre anni fa gli avevano incendiato l’automobile, proprio quando giocava nel Foggia. Dove Zdenek Zeman fatica anche solo a finire ai playoff.