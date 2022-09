Friuli Venezia Giulia, il derby va al Pordenone

Proteste da parte di ambo le tifoserie visto che il match non è stato trasmesso dalla piattaforma digitale di riferimento - Eleven Sports - che ha optato per altri incontri della Serie C. Gli spettatori presenti allo stadio, invece, hanno superato le sei mila unità nonostante la gara fosse stata posticipata in seguito ad uno sciopero indetto in città. Gli ospiti erano circa 170.