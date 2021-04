Giovanni Cornacchini sempre in trincea: domenica un derby che ne vale due…

Da fanese, Cornacchini ha un motivo in più per battere la Vis Pesaro: "La Fermana non lascerà nulla al caso"

Redazione DDD

Giovanni Cornacchini, oggi 55enne, da giocatore ha vissuto il clima del derby di Milano, il derby per eccellenza, nella stagione 1991-92 con la maglia del Milan. Oggi si ritrova, da allenatore della Fermana che si trova quasi in zona salvezza con 41 punti nel girone B di Serie C, alla vigilia del derby marchigiano con la Vis Pesaro. Che per lui, nato a Fano, vale doppio.

"Il derby occasione per un immediato riscatto", è stato il grido di battaglia di Cornacchini nella videoconferenza della settimana pre-derby sul campo di una Vis Pesaro che al calcio d'inizio partirà con 4 punti in meno rispetto alla Fermana. Cornacchini non ha digerito le quattro reti rimediate domenica per opera della Feralpisalò. Il gruppo è apparso spremuto mentalmente e fisicamente ma c'è il derby...