Grazie tifosi: le donazioni dei catanesi salvano il club e l’orgoglio da derby contro il Palermo

Catania salvo in extremis, giocherà in Serie C nella prossima stagione. Salvo anche il derby di Sicilia con il Palermo.

Redazione DDD

Dunque, dopo tanta paura, il Calcio Catania parteciperà al prossimo campionato di Serie C per la stagione calcistica 2021\2022. Una corsa contro il tempo, con il traguardo che è stato tagliato in extremis, grazie anche e soprattutto al generoso aiuto dei tifosi etnei. È anche grazie alle donazioni, che il gruppo Sigi è riuscito a iscrivere il Catania al prossimo campionato di Serie C. Al 23 giugno il contatore della raccolta fondi segnava infatti 70mila euro. La storica matricola 11700 del Calcio Catania si è salvata all’ultimo respiro: il 28 giugno scorso, dieci giorni fa, infatti, era la data limite per raccogliere i 2,3 milioni di euro necessari all’iscrizione al nuovo campionato di Serie C. In pochi giorni le donazioni dei tifosi hanno toccato i 100mila euro e i ringraziamenti da parte dei membri Sigi non sono mancati nei confronti dei tifosi.

Attraverso un lungo post Facebook l’avvocato Giovanni Ferraù, il membro Sigi che più degli altri si è esposto sui social, ha ringraziato i tifosi, i quali nonostante le difficoltà hanno dato una piccola parte dei loro stipendi per salvare la loro passione più grande, la fede rossazzurra, come ricorda Newsicilia.it. Anche i giornalisti sono stati ringraziati dall’avvocato: “Un ringraziamento speciale va agli sponsor del Calcio Catania e ai giornalisti che con apprensione, passione e comprensione hanno seguito questo travagliato momento“. Il post di Ferraù, come era immaginabile, è stato invaso da tanti commenti intrisi di gioia per la salvezza del Catania. Da chi dice grazie a chi è sollevato per l’iscrizione al prossimo campionato. Ma le polemiche, nonostante ciò, non sono mancate: “Avvocato ottimo lavoro, ma basta prendere in giro la città vogliamo sapere la verità“, scrive un tifoso forse riguardo la trattativa saltata con Joe Tacopina, che sembrava avere gettato nel baratro il futuro societario.