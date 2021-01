Ha 26 anni ed è cresciuto nella Juve: Simone Emmanuello l’uomo derby della Pro Vercelli

E' nato a Chieri, lo stesso paese natale del grande Roberto Rosato, l'uomo derby della Pro Vercelli: Simone Emmanuello e i suoi gol contro il Novara...

Già in un derby Pro Vercelli-Novara del 16 ottobre 2016, aveva deciso la sfida delle Risaie con un suo grandissimo gol allo scadere: ormai Simone Emmanuello, 26enne centrocampista piemontese cresciuto nella Juventus Under 23, è l’uomo derby per antonomasia.