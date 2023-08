I gironi e i calendari della Serie C: l’elenco per regioni, la Lombardia è leader

Lombardia locomotiva come in Serie A, poi Campania e Puglia. Mancano solo le due regioni più piccole...

La regione leader, come in Serie A, è la Lombardia, grazie alla ricchezza, più che all’estensione

Nel girone A, vanta 9 rappresentanti: Albinoleffe (Bergamo), Atalanta under 23; Giana Erminio (Gorgonzola) e Pro Sesto (Sesto San Giovanni) a Milano); Lumezzane (Brescia), Mantova, Pergolettese (Cremona), Pro Patria (Busto Arsizio, Varese) e Renate (Monza e Brianza) Il Piemonte ha 4 squadre: Alessandria, Novara, Pro Vercelli e Juventus Next Gen. Il Veneto 4: per Vicenza c’è anche l’Arzignano, a Verona il Legnano Salus e la Virtus. Quattro anche per l’Emilia Romagna: Fiorenzuola d’Arda (Piacenza); nel girone B, Cesena, Rimini e Spal (Ferrara). Una squadra per il Trentino (Trento) e per il Friuli Venezia Giulia, la Triestina.