I rigori del derby pugliese: il Foggia sbaglia, il Taranto no…è 1-0!

Il Foggia chiude in nove uomini, con un espulso anche sul rigore a proprio favore: il risultato sorride al Taranto

Il Foggia era arrivato al derby di oggi a Taranto dopo una settimana movimentata: prima l'esonero del tecnico Roberto Boscaglia (anche un petardo contro casa sua, non certo da parte del club...), poi la cena di tutto il gruppo squadra per compattarsi mercoledì sera...

La squadra oggi l'ha guidata Antonio Gentile, collaboratore tecnico rossonero e già presente nello staff di Boscaglia. La prossima settimana si vedrà se potranno andare a buon fine i contatti con Marco Marchionni, ex allenatore dello stesso Foggia. Intanto oggi si è giocato un derby che vedeva allo stadio Iacovone la presenza dei tifosi del Foggia dopo oltre dieci anni a Taranto (prima sempre trasferta vietata). Sulla panchina del Taranto c'era il vulcanico Eziolino Capuano, passato per pochi giorni negli anni scorsi anche sulla panchina del Foggia (senza mai sedere in panchina).