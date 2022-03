I tentacoli del polpo: è il simbolo della maglia del Bari per il derby

Presentata da un video girato al Porto Vecchio di Bari fra i pescatori, la nuova maglia del Bari esordirà nel derby. I tifosi si chiedono: molto bella...sarà anche la maglia della prossima stagione?

Il Bari cambia look per la prossima sfida di campionato, e cioè il derby con la Fidelis Andria. Il club di Luigi De Laurentiis, nel derby pugliese che potrebbe sancire la matematica promozione in Serie B, indosserà delle maglie create dallo sponsor tecnico Kappa in collaborazione con LC23, azienda di Gioia del Colle che fa a capo al designer Leo Colacicco.