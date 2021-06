I tifosi del Padova invadono l’aeroporto di Verona: biancoscudati in finale per la B

Grande entusiasmo dei tifosi del Padova: bandiere biancoscudate al ritorno della squadra dall'impresa di Avellino

Queste le dichiarazioni di Andrea Mandorlini dopo la vittoria di Avellino che regala al Padova la finale: “Fin dalla notte dei tempi l’Avellino gioca così, è sempre stata una nuova qualità. L’hanno presa male, mi ha fatto scattare più determinazione nell’affrontare certe gare. Abbiamo rischiato poco, siamo in finale. Dispiace che arriviamo decimati alla partita di andata. All’andata ero molto nervoso perché siamo stati malmenati. Ronaldo l’ho messo più stretto, più ad Albero di Natale, quando gioca più avanzato diventa ancora più pericoloso. Non ho quasi mai giocato con un trequartista, stasera l’ho fatto. Dovremo attingere alle risorse che abbiamo soprattutto in finale. Giocare la prima in casa è assurdo, il regolamento è veramente assurdo”.

Trivenetogoal.it ha riportato anche le dichiarazioni di Simone Della Latta dopo la vittoria di Avellino: “Abbiamo fatto una grande partita, già nel primo tempo dell’andata avevamo dimostrato il nostro valore. Abbiamo avuto le palle per portare a casa questo risultato. In campionato l’Avellino non perdeva in casa da novembre. Non abbiamo rischiato granché. Li avevamo imbrigliati anche all’andata, poi hanno dato quel rigore. Ci poteva stare, ma insomma mi viene addosso. Ci godiamo questa vittoria meritata. Non abbiamo festeggiato perché non abbiamo fatto nulla, se non vinciamo la finale di questa partita si ricorderanno in pochi. Siamo sempre lì, se riusciremo a portare a casa la Serie B sarà ancora più bello. E’ il gol più importante della mia carriera per ora. Albinoleffe o Alessandria per noi conta poco”.