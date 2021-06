Il 4-0 del Lecco, il derby del Lario regala alla Serie C il gol più bello dell’anno

Riccardo Capogna, 33enne attaccante del Lecco, è il vincitore della terza edizione del premio 'Mario Facco', che elegge il gol più bello della regular season 20/21 del Campionato di Serie C

Lega Pro e Rai Sport in ricordo di Mario Facco, ex calciatore, allenatore e opinionista della stessa emittente televisiva, eleggono ogni anno il gol più bello della stagione in Serie C. Al primo posto, nel 2021, il gol segnato nel derby del Lario dal 33enne attaccante del Lecco Riccardo Capogna, protagonista del bellissimo assolo in uno dei quattro gol della vittoria del Lecco sul Como.