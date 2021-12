Il Bari vince…2 derby! Il suo e anche quello di Catania…

Il Bari rispetta il pronostico, Taranto ancora indietro per poter sfidare alla pari la capolista

In settimana aveva fatto notizia il divieto d'ingresso ai tifosi tarantini per il derby pugliese che torna al San Nicola dopo quasi 30 anni. Le tv baresi si sono sbizzarrite al riguardo e nelle loro interviste in città hanno raccolti pareri di vario tipo: "I tarantini? Meglio che stiano a Taranto"...ma anche "Ho parenti a Taranto, se vogliono vengano a vedere il derby a casa mia..".

Qualche tifoso barese aveva anche pronosticato un gol di Antenucci, il bomber idolo di casa. Profezia poi avveratasi sul campo, visto che proprio Antenucci ha segnato la terza rete del Bari dopo quelle di Pucino e di Ruben Botta. Il Taranto nel finale ha accorciato le distanze con Giuseppe Giovinco, fratello della Formica Atomica Sebastian, ma senza cambiare le cose. Il Bari (nella foto tratta dal profilo Instagram sscalciobari), grazie alla vittoria nel derby pugliese tornato in campo al San Nicola dopo 29 anni, ha allungato in vetta alla classifica sul Palermo sconfitto in un altro derby...quello siciliano finito in 10 contro 9 a Catania, con un espulso rossazzurro e due rosanero.