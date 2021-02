Il Bari vince 2 derby nella stessa giornata: batte il Monopoli e il Foggia crolla ad Avellino

Bari-Monopoli 1-0: decisivo il gol del 25enne Pietro Cianci in prestito dal Teramo. Esordio vincente per il nuovo tecnico Carrera. Altra gara ad alto tasso di rivalità: Avellino-Foggia 4-0

Dopo tre partite senza vittorie il Bari rimaneggiato rialza la testa e conquista il derby in casa con il Monopoli vincendo 1-0 con un gol nel finale. Buona la prima per Massimo Carrera, nuovo tecnico dei biancorossi subentrato al posto dell'esonerato Auteri. Un debutto vincente, ottenuto grazie a un altro esordiente, Pietro Cianci, subentrato nella ripresa e autore della rete che ha deciso la partita.

Per il Bari arrivano buone notizie anche da Avellino, dove i lupi irpini hanno battuto 4-0 i rivali del Foggia. Le dichiarazioni del tecnico degli avellinesi Piero Braglia: "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una gara eccellente. Accoglienza tifosi? E' stato bello, non ce l'aspettavamo. E' un peccato non averli allo stadio, diverse partite sembrano allenamenti senza tifosi. Quando sembra tutto risolto stanno uscendo queste varianti, quindi lasciamo perdere. Domenica a Caserta sarà un derby difficile e bisogna fare attenzione perchè vogliamo fare risultato anche lì".