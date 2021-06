Il Chievo del centro Italia sbarca in Serie C: festa Monterosi, ma da Viterbo “Il derby per noi è un altro…”

Anche Daniele De Rossi ha inviato un saluto di felicitazioni al Monterosi. I tifosi della Viterbese però non sembrano vivere una grande rivalità con la nuova arrivata in Serie C...

Redazione DDD

22 vittorie, 8 pareggi e una sola sconfitta. Questi sono i numeri con cui il Monterosi ha vinto il girone G di Serie D. I biancorossi, distanti 41 km da Viterbo, hanno potuto festeggiare in casa la certezza matematica della promozione tra i professionisti. L’impresa prende dimensioni ancor più enormi se si pensa che il paese di Monterosi conta solamente 4 mila residenti, eppure nella prossima stagione la sua squadra di calcio giocherà in Serie C. Una favola che ha fatto scendere le lacrime, prima di tutti, al suo Presidente. “Al fischio finale ho pianto – ammette il Presidente Luciano Capponi – siamo tra i professionisti e ancora non ci credo anche se per la verità non vogliamo fermarci qui. Quando presi il Monterosi, nel lontano 2014, avevo detto che mi sarebbe piaciuto ripercorrere le orme del Chievo e di tante altre realtà che dal nulla sono arrivate ai vertici del calcio. Intanto godiamoci questa serie C, poi vedremo”.

Ma, per ora, possiamo goderci questo derby Viterbese-Monterosi, con la speranza che possano essere entrambe di casa allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo, era l'auspicio dei siti locali fra cui Lamiacittànews.it. Ma da Viterbo è arrivata la doccia fredda: "Complimenti, ma per noi il derby è un altro". Sarebbe la prima volta che due squadre della Tuscia si affrontano in gare ufficiali nella stessa serie. Ma per la Viterbese la vera rivalità è con la Ternana.