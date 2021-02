Il Como sogna la rivincita nel derby di Lecco: “Fondamentale per la nostra gente”

All'andata Como-Lecco 0-3. Proprio per questo i comaschi vogliono assolutamente confermare il loro buon momento, riscattandosi nel derby in trasferta. Non sarà facile...

Redazione DDD

C'è grande concentrazione sul lago di Como in vista del derby di domenica sera allo stadio di Lecco. Il turno infrasettimanale di campionato ha ridato al Como il primo posto nella classifica del girone A. Ma adesso c'è la gara, dura, di domenica allo stadio Rigamonti-Ceppi (fischio d’inizio alle 20.30). All’andata al Sinigaglia il Lecco si era imposto per 3-0 dopo aver dominato la partita, contro un Como assolutamente impalpabile.

Oggi è un Como diverso: "Una partita fondamentale per tutta la nostra gente – ha spiegato il direttore sportivo Carlalberto Ludi al Corriere di Como –. La classifica ci sorride e ci deve dare forza. L’obiettivo non cambia: vincere ogni match, come con la Juventus. Era un avversario che temevamo, ma noi siamo stati bravi a imporre il nostro gioco". Il tecnico Guidetti: "Ora ci attende il derby, un incontro in cui giocatori non hanno bisogno di essere caricati. Pensiamo soltanto alla sfida che ci attende domenica".