Il derby dei brividi a Caserta: la Juve Stabia tiene il punto e si qualifica per i playoff

Derby campano di Serie C: la Juve Stabia parte forte e gestisce la reazione della Casertana

Ottava vittoria consecutiva in trasferta per le Vespe, la sesta in campionato e la Juve Stabia prosegue il suo cammino in un trend del tutto positivo. Con gli stabiesi avanti 2-0 subito all'inizio, la Casertana ha dimezzato lo svantaggio a inizio ripresa, prima che la Juve Stabia segnasse il terzo gol con Marotta. In un derby ricco di emozioni, Castaldo ha riaperto la partita per la seconda volta, ma al Pinto di Caserta finisce 2-3 per la Juve Stabia che aggancia il Catania in classifica, al quinto posto a 55 punti.