Il derby dei dirigenti: gli ex Pro Vercelli nell’organico del Novara…

Novara: in dirigenza gli ex Pro Vercelli Vitali e La Marca

Dopo aver conquistato la promozione in Serie C, il Novara si è messo subito al lavoro per farsi trovare pronto al rientro nel calcio professionistico e, per fare questo, ha puntellato la dirigenza con due vecchie conoscenze della Pro Vercelli. Michelangelo Vitali, ex segretario generale del settore giovanile bianco, ha lasciato il Como ed è ufficialmente il nuovo Direttore Generale degli Azzurri.