Il derby del Secchia: il Modena deve battere il Pontedera per la B, Reggio non accetta i 15 rigori ai rivali

Fatica Modena nel finale di campionato...

Si chiude sabato 23, allo stadio Braglia sale il Pontedera, salvo grazie al +7 sulla Pistoiese e sulla Viterbese e ancora teoricamente in corsa per i playoff, con due punti da recuperare su Vis Pesaro e Carrarese. La Reggiana chiude a Teramo, un punto in meno del Pontedera, altrettanto salvo e quasi fuori dalla lotta per il 10° posto. Il Modena deve vincere, con il pareggio e il successo granata passerebbe la squadra di Aimo Diana, per differenza reti globale. I gialli avevano vinto 14 gare di fila, adesso faticano, insistendo troppo sugli stessi uomini, il nostro borsino è Reggiana con appena il 10% di possibilità di serie B diretta. Chiunque perdesse la corsa, ripartirà da favorita nei playoff, la Reggiana due anni fa salì con questo ruolo, con Massimiliano Alvini, ma veniva dallo stop per il Covid.