Il derby del Secchia infinito, Modena a +5: quella serata in discoteca, a Reggio…

Ma il Modena non vuole farsi destabilizzare da notizie che ritiene infondate

Il derby del Secchia infinito, a 5 giornate dalla fine, nel girone B di serie C, la Reggiana è scivolata a -5 dal Modena, di nuovo, e la squadra di Tesser pregusta il ritorno in serie B. Entrambe hanno il fiatone, dopo una striscia di risultati irripetibile, l’ultimo turno è stato favorevole ai canarini, capaci di vincere a Pesaro per 3-0, in soli 53’. La Reggiana ha giocato ieri sera a Cesena, un altro derby, e non è andata oltre il 2-2, a causa di un rigore fuori area (Camigliano su Bortolussi).