Il derby della Puglia al San Nicola: il Bari vuole battere ancora il Foggia nei playoff

Il Foggia ha battuto il Catania in trasferta (1-3) nel primo turno dei playoff del girone e ora affronterà nel derby pugliese il Bari al San Nicola mercoledì 12 maggio 2021

Sono partiti i playoff di Serie C, chiamati a determinare l'ultima squadra promossa in Serie B tra le qualificate dei tre gironi, oltre quindi a Como, Perugia e Ternana. Il Bari è in attesa di certezze, perchè dovrebbe giocare il 12 maggio ma resta ancora da sciogliere il nodo relativo alla mancata disputa di Triestina-Virtus Verona, rinviata per Covid, per cui è previsto un consiglio direttivo d'urgenza della Lega Pro. Stando così le cose il Bari giocherà mercoledì al San Nicola il derby contro il Foggia, squadra che ha sconfitto il Catania in trasferta 1-3.