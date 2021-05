Il derby di Ventola arrampicato sulla rete di protezione dello Zaccheria: è ancora Bari-Foggia

Dalla Bobo Tv di Twitch a Bari-Foggia playoff per salire in B: Nicola Ventola ricorda i suoi derby e carica la squadra biancorossa...

"A volte mi fermano ancora per strada per ricordare quando mi arrampicai su per la rete di protezione dello Zaccheria: chissà che cosa mi passò per la mente. So solo che in quel momento vidi davanti a me quasi seimila baresi pazzi di gioia. E volevo abbracciarli tutti". Il Bari-Foggia di Nicola Ventola per l’esattezza è un Foggia-Bari, andato in scena l’8 giugno 1997.