Il derby lacera il Tigullio: Entella a rischio stadio, Sestri Levante “bandito” dai chiavaresi…

Nel suo lungo intervento anche una battuta sul derby a distanza con il Sestri Levante:"Mi ai l'opportunità di chiarire una cosa che va chiarita. Io ho detto, e ripeto, che la vittoria del campionato di D del Sestri Levante è un fatto estremamente importante per il Tigullio ed è un'occasione di orgoglio anche per noi: perchè è il giusto premio di un lavoro importante di Risaliti. Io non sarei qui se non ci fosse stato Stefano Risaliti. Chi mi ha portato all'Entella in Eccellenza è stato lui. In secondo luogo, se non dovessi andare in B, un derby Entella-Sestri Levante sarà un fatto sportivo importantissimo per la Liguria. Noi siamo stati richiesti dall'amministrazione comunale se eravamo d'accordo che il Sestri Levante venisse qui e noi abbiamo risposto che non potevamo rispondere perchè non sapevamo se eravamo il concessionario. In più ho risposto che c'erano questioni di ordine pubblico e di quartiere che devo rappresentare perchè mi vengono rappresentate ma non spetta a me decidere".