Il derby siciliano in Calabria: ok ai tifosi da Messina, trasferta vietata ai palermitani

Primo esame in Prefettura a Messina, poi in Questura a Vibo Valentia

Dopo il primo vertice in Prefettura, a Messina, in vista del derby fra l’Acr Messina e il Palermo, l’orientamento è quello di aprire gli spalti del “Luigi Razza” di Vibo Valentia ai tifosi giallorossi, mentre dovrebbe essere vietata la trasferta ai sostenitori rosanero. Se ne riparlerà in un altro vertice tecnico a Vibo, sede indicata all’atto dell’iscrizione dal Messina come campo alternativo, vista l'impossibilità di accedere allo stadio “Franco Scoglio” di Messina.

La capienza ufficiale del “Razza” si attesta a circa 4.000 posti, come conferma Messinasportiva.it. Considerando che la Calabria resta in zona bianca con le restrizioni anti-Covid dovrebbero essere disponibili 2.000 tagliandi, a meno di ulteriori limitazioni, che potrebbero prevedere anche un’implementazione del numero di steward. L’intenzione del Messina, che organizza l’evento, è quella di aprire due settori: tribuna coperta e gradinata. E' un derby particolarmente sentito, per cui tutti questi aspetti sono stati affrontati in Prefettura a Messina e sarò lo stesso in Questura a Vibo.