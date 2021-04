Il derby toscano delude tutte e due: meglio il Livorno, ma è 0-0

Nulla di fatto fra Lucchese e Livorno. Le toscane restano in zona bassissima di classifica. Sul piano della prestazione, se non altro, il Livorno di Marco Amelia ha fatto qualcosa in più.

Redazione DDD

Il 22enne lituano Edgaras Dubickas, attaccante del Livorno in prestito dal Lecce, ha "rischiato" di essere due volte l'uomo del derby toscano in fondo alla classifica di Serie C. Ma se il suo colpo di testa a fine primo tempo è stato salvato sulla linea dalla Lucchese, è stato lui, al 94', a mettere la palla clamorosamente sul fondo mentre si trovava solo davanti al portiere... È anche per questi motivi che il Livorno non è riuscito ad andare oltre lo 0-0 sul campo di una Lucchese rimasta in 10 dall'86' per l'espulsione di Giovanni Nannelli.

La partita l'hanno fatta di più gli amaranto del Livorno. Doveva essere un derby da giocare con il coltello fra i denti per i padroni di casa, invece si è rivelata una brutta gara dei rossoneri lucchesi che hanno sofferto per lunghi tratti e creato pochissime occasioni da gol. In ogni caso il pareggio non serve nemmeno al Livorno: per entrambe le squadre si allontanano i playout.