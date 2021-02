Il derby toscano di C: Carrarese in dieci, ma il Pontedera non ne approfitta

Nel girone A di Serie C, il Pontedera resta settimo a quota 32 punti, uno in più rispetto alla Carrarese

Pareggio importante per la Carrarese, nel derby giocato ieri sera allo stadio "Ettore Mannucci" sul campo del Pontedera: 1-1, botta e risposta attorno quarto d'ora della ripresa. La stessa Carrarese ha giocato in inferiorità numerica l'ultimo quarto d'ora. Al termine del confronto ha commentato la gara il tecnico Silvio Baldini ai canali ufficiali del club: "Nel nostro primo tempo e' mancata solo la cattiveria nella conclusione e nella ricerca del tiro. Nella ripresa poi incredibilmente siamo andati sotto, l'unica disattenzione ha premiato i nostri avversari. Non ci siamo demoralizzati e abbiamo riordinato le idee cercando e trovando il pari. I ragazzi sono stati ordinati, mostrando una certa solidità, anche in inferiorità numerica infatti non abbiamo concesso nulla. Meritavamo di più ma ci prendiamo il punto sapendo che può ripartire la nostra risalita. Continuiamo a lavorare a testa bassa, concentriamoci sulla prossima senza demordere".

L'1-1 nel derby toscano è stato il terzo risultato utile consecutivo per il Pontedera. Le parole del tecnico Ivan Maraia, nella foto: "C'è un pizzico di rammarico perchè si poteva fare di più una volta in superiorità numerica. E' stato perso del tempo prezioso per capire come fare male alla Carrarese, c'è dovuto il cambio di modulo per metterci a posto". Sull'esclusione di Benassai al centro di rumors di mercato in questa sessione invernale il tecnico dice: "Sapete bene che io di questi argomenti non parlo, il mercato qualche problematica a livello di serenità ce l'ha creata, probabilmente più del solito. Ne siamo usciti comunque abbastanza bene".