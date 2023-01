Il Foggia perde il derby e il mister Fabio Gallo: “Dobbiamo vergognarci e chiedere scusa”

Virtus Francavilla- Foggia 1-0 - I brindisini confermano la loro solidità interna e battono i satanelli nonostante l'inferiorità numerica

Redazione DDD

Un’ora abbondante in superiorità numerica non è bastata al Foggia. Il gol del 31enne Cosimo Patierno consegna il derby di Serie C alla Virtus Francavilla: secondo k.o. consecutivo per il Foggia. La Virtus Francavilla ha resistito al lungo forcing successivo all'espulsione di Cisco (doppia ammonizione). Tutto questo grazie ad un Foggia mai davvero pericoloso in attacco.

La prima volta

Una vera e propria impresa per la Virtus Francavilla che ha iniziato il derby alle spalle del Foggia. I padroni di casa hanno battuto i rossoneri per la prima volta in assoluto nella storia.

Per Patierno è il dodicesimo gol stagionale. Il tecnico Antonio Calabro ha regalato ai tifosi una giornata da ricordare; la Virtus Francavilla è salita così a quota 28 punti. Sconfitta brutta e meritata invece in casa Foggia, come ha confermato il tecnico Fabio Gallo a fine gara: “Nulla da dire, il Francavilla ha fatto la sua partita e l’ha fatta bene, meritando il successo. Per quando ci riguarda dobbiamo fare molto di più per essere competitivi. Non ha funzionato nulla, dobbiamo solo vergognarci e chiedere scusa”.