Cristian Galano, il foggiano di…Bari: è derby di Puglia, “Vinca il migliore”

Sempre più calda l'atmosfera pre-partita in vista del derby fra Bari e Foggia

Non ha fatto così male il 30enne bomber foggiano Cristian Galano a Pescara, 29 presenze e 4 gol in B nonostante la retrocessione degli abruzzesi, se a gennaio il Bari aveva pensato di riportarlo al San Nicola. Così non è stato, ma adesso si avvicina Bari-Foggia, il suo derby, la sua partita. Galano è nato a Foggia, ma può tranquillamente essere definito barese d'adozione: ha anche deciso l’ultimo derby giocato in serie B al San Nicola a favore proprio del Bari nel novembre 2017. Il derby di Puglia di mercoledì prossimo deciderà chi dovrà proseguire il suo cammino dei playoff di serie C. Per Cristian Galano, 175 presenze e 44 gol con il biancorossi baresi dal 2008 al 2018 (una lunga avventura interrotta solo dalle parentesi con Gubbio e Vicenza), 21 gettoni e tre reti con i rossoneri foggiani nel 2018-19: "Le emozioni e la soddisfazione per aver indossato due maglie per me troppo speciali non si possono descrivere. Aver giocato per la squadra della mia città e per quella che mi ha allevato sul piano calcistico resta il fiore all’occhiello della mia carriera. Ammetto di avere un grande rimpianto: avrei voluto vincere qualcosa perché sono tifoso di entrambe le squadre. Chissà, magari in futuro riuscirò a portare a compimento anche questa sfida".