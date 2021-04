Il Livorno di Amelia a Lucca: il derby toscano del “si salvi chi può”

Domani Lucchese-Livorno: il derby del panico in Serie C

Ennesima ultima spiaggia per la Lucchese, a caccia di un piazzamento nei play-out. I rossoneri si giocano il tutto per tutto domenica nel derby interno contro un rinfrancato Livorno, ultimo della classe a -3 dai rossoneri ma reduce da due convincenti successi di fila. La cura Marco Amelia, tornato dove ha vissuto le sue stagioni più belle da portiere, non ha portato grossi benefici dal punto di vista tecnico ma ha stimolato l’orgoglio e la grinta di un gruppo che non vuole arrendersi in stile “coltello tra i denti”.

Walter Casarotto, illustre doppio ex (94 presenze nel Livorno, e 103 nella Lucchese) può raccontare di aver vinto il campionato di C2 con le due maglie: nel 1984 con il Livorno dei record di Melani e due anni dopo con i rossoneri di Lucca: "Io sono di Montecatini, provincia di Pistoia e proprio Pistoiese, amaranto e rossoneri stanno rischiando di retrocedere, mi spiace molto per questa situazione. A Livorno la gente è diretta, sanguigna - le dichiarazioni a Il Tirreno - invece il lucchese è più pacato, ma ugualmente innamorato della squadra e adesso anche sofferente. A Livorno quando le cose andavano male dovevi uscire da una porta secondaria. A Lucca non abbiamo mai vissuto queste situazioni. Però come ti portano in trionfo all’Ardenza non ti ci portano da nessun altra parte. Che derby sarà? La Lucchese è debole. Ha trovato in Bianchi un attaccante prolifico, ma fin da quando era in ritiro ho capito che avrebbe fatto fatica. D’altronde il materiale umano è quello che è. Il Livorno ha avuto altri problemi altrimenti si sarebbe salvato in carrozza. Ora invece agli amaranto serve un miracolo anche perché quelle che sono davanti viaggiano veloci e il regolamento concede poche speranze. La Lucchese è una squadra che se le gioca tutte e nel girone di ritorno ha fatto parecchi punti. I rossoneri sono migliorati, ma temo abbiano perso il tram per la salvezza».