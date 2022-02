Il Messina batte il Monopoli, ma che papera del portiere Lewandowski

Omonimo del più famoso attaccante del Bayern Monaco, il portiere polacco del Messina, Michal Lewandowski, nella gara contro il Monopoli si è reso protagonista di una clamorosa papera…

Nessun legame di parentela, ma stesso cognome e stessa nazionalità del campione del Bayern Monaco , Robert Lewandowski. Il portiere polacco del Messina , Michal Lewandowski, nella gara vinta dal club siciliano contro il Monopoli , ha fatto parlare di sé per una clamorosa papera in occasione del gol che ha permesso ai pugliesi di accorciare le distanze.

Il retropassaggio del compagno, il difensore Luigi Carillo, non è stato sicuramente ben dosato. Anche il campo inzuppato non ha aiutato: la palla è schizzata e Lewandowski non ha potuto stoppare il pallone, che è finito irrimediabilmente dentro la porta. Fortuna che poi il Messina è riuscito a resistere agli assalti degli avversari e a gestire il vantaggio. Una vittoria importante e tre preziosissimi punti per i siciliani in chiave salvezza.