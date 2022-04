Il Modena racconta: “0-0 nel derby a Reggio, ma capimmo subito che avremmo vinto il girone…”

Il Modena srotola il nastro della sua festa promozione e riparte dal derby pareggiato sul campo della Reggiana favorita...

"Ricordo quando a Reggio Emilia, al triplice fischio del derby, abbracciai il presidente Rivetti e gli dissi che dopo aver visto quella prestazione, per me, avremmo vinto il campionato". È questo il momento scelto come più significativo della cavalcata del Modena che lui stesso ha costruito, da Davide Vaira.

Anche il direttore sportivo canarino è stato tra i protagonisti della festa promozione, incontenibile al "Braglia" nei festeggiamenti. Il racconto di Vaira prosegue: "In quella partita avevo notato che la Reggiana ci temeva – ha detto ad Alessandro Troncone del Resto del Carlino – e che noi a lungo andare avremmo avuto qualcosa in più. Il risultato di 0-0 fu giusto, ma nel complesso quel derby aveva dato qualcosa in più a noi e aveva tolto qualcosa a loro. Infatti, da lì, siamo scappati via".