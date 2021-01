Il Novara ci ha provato, ma il derby è della Pro Vercelli che rimonta in 11 contro 10

Il Novara in crisi aveva raccolto tutte le sue forze per il derby: stava per chiudere il primo tempo in vantaggio, ma solo Pro Vercelli dopo l'espulsione di Migliorini

Il Novara ha cercato il colpo di coda e lo aveva anche trovato. Ma in undici contro dieci non è stato possibile ai padroni di casa confermare la legge non scritta dello sfavorito che vince il derby. La Pro Vercelli ha avuto pazienza, ha colpito e ha rimontato, fino a vincere il derby delle Risaie al "Piola" di Novara. Buona partenza per il Novara con un insistito possesso palla e non a caso la squadra di casa riesce segnare nei primi 15 minuti con Lanini, che sfrutta un errore di Masi e non sbaglia a tu per tu con Saro. Al 41esimo minuto quella che si rivelerà la svolta della partita con l’espulsione di Migliorini, che rimedia il secondo cartellino giallo per un fallo ai danni di Comi e lascia il Novara in dieci. Con la Pro Vercelli vicina al pareggio già nel finale di prima frazione di gioco.